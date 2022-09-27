Петров Федот Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Федот Григ.

Петров Федот Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Федот Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, с.Боршевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.