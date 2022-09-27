Кучерявых Андр. Волхор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучерявых Андр. Волхор.

Кучерявых Андр. Волхор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кучерявых Андр. Волхор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, д. Лопухино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.