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Хаматов Абдул Хак

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хаматов Абдул Хак
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Кузайкинской, д. Бакирино

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