Соболев Павел Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Павел Антон.

Соболев Павел Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соболев Павел Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, д. Анисимова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.