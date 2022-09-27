Сподырев Петр Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСподырев Петр Ром.

Сподырев Петр Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сподырев Петр Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Купинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.