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Калашников Лукьян Демьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калашников Лукьян Демьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Шульгинской

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