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Берев Григорий Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Берев Григорий Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Алексеевск., с.В.-Бешкет

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