Мерошниченко Павел Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерошниченко Павел Степанов

Мерошниченко Павел Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мерошниченко Павел Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Зеньковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.