Сакун Митроф. Нест. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакун Митроф. Нест.

Сакун Митроф. Нест.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сакун Митроф. Нест.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Таскаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.