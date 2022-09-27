Баранов Григ. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Григ. Степ.

Баранов Григ. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баранов Григ. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Александр. п. Ворожск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.