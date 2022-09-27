Емельянов Ефим Малафеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Ефим Малафеев

Емельянов Ефим Малафеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Емельянов Ефим Малафеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Ярзов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.