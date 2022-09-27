Афонькин Павел Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонькин Павел Николаев

Афонькин Павел Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афонькин Павел Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Пичеурской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.