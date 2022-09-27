Бондаренко Андр. Пант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Андр. Пант.

Бондаренко Андр. Пант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондаренко Андр. Пант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Картушенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.