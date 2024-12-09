Корзин Васил. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзин Васил. Мих.

Корзин Васил. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корзин Васил. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд, г. Тверь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.