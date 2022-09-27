Зязин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗязин Иван Филиппович

Зязин Иван Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зязин Иван Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Мачкасская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.