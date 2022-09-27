Козак Афан. Лаврент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозак Афан. Лаврент.

Козак Афан. Лаврент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козак Афан. Лаврент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, сл. Скрыгал.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.