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Зданович Василий Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зданович Василий Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Пружанский уезд, с. Пляховщизна

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