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Кузнецов Степан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Степан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Устькудомской с. Дон.

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