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Имгруд Корн. Вильг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Имгруд Корн. Вильг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, Каменецкая

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