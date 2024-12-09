Ибрянов Кондр. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрянов Кондр. Ив.

Ибрянов Кондр. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ибрянов Кондр. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Жадовск., с. Киселевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.