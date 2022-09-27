Вещиков Тихон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВещиков Тихон Петров

Вещиков Тихон Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вещиков Тихон Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Судьбищенской, с. Чечерин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.