Соковник Иван Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоковник Иван Степ.

Соковник Иван Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соковник Иван Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Вагинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.