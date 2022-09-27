Анисимов Ив. Аверьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Ив. Аверьян.

Анисимов Ив. Аверьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анисимов Ив. Аверьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Дудянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.