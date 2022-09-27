Мартьянов Александр Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Александр Исидоров

Мартьянов Александр Исидоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартьянов Александр Исидоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Медведевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.