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Немченко Зах. Ефрем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Немченко Зах. Ефрем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Бол. Токмаковской

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