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Кокора Григ. Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кокора Григ. Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Девицкой

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