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Боберт Иосиф Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боберт Иосиф Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Ревятичская

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