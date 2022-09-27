Ротар Илларион Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРотар Илларион Саввин

Ротар Илларион Саввин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ротар Илларион Саввин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Криулянской, с. Машкузы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.