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Шивяков Ив. Купр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шивяков Ив. Купр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, Гуляй-Борисовской

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