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Могилевский Петр Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Могилевский Петр Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, с.Пасицельское

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