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Овчинников Иван Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овчинников Иван Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Герасимовской

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