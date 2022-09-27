Елисеев Кир. Мах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Кир. Мах.

Елисеев Кир. Мах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Елисеев Кир. Мах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Краснолипецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.