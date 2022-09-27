Глотенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлотенко Иван

Глотенко Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глотенко Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Лошковск., с. Березовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.