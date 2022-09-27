Зайцев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Николай Федорович

Зайцев Николай Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Николай Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Иванинская, Пежды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.