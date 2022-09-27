Амиров Тафакудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмиров Тафакудин

Амиров Тафакудин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Амиров Тафакудин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, с. Панисон. Баюн

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.