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Борисов Михаил Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Михаил Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская д. Лотрапакиш

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