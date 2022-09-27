Васнин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснин Петр

Васнин Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васнин Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Меркушинской, д. Пряничник.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.