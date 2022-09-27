Евтушенко Дион. Дион. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Дион. Дион.

Евтушенко Дион. Дион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евтушенко Дион. Дион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Груньской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.