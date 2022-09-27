Токмаков Пав. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокмаков Пав. Ив.

Токмаков Пав. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Токмаков Пав. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Калязинский уезд, Белгородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.