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Виноградов Алексей Константинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Виноградов Алексей Константинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковской

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