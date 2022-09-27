Савенко Степ. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Степ. Никит.

Савенко Степ. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савенко Степ. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Кисляковская в. д.Лукарева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.