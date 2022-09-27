Захаревич Вильгельм Францев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаревич Вильгельм Францев

Захаревич Вильгельм Францев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаревич Вильгельм Францев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Иллукстский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.