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Анисин Федор Онисим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анисин Федор Онисим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Покровской

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