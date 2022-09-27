Данилов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Михаил

Данилов Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилов Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Зубакинская, д. Мухаветк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.