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Козлов Исидор Кузьмин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Исидор Кузьмин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Байковская, д.Сырятино

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