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Сташко Дороф. Анан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сташко Дороф. Анан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, гор., Купянска

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