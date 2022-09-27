Мотыречев Николай Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотыречев Николай Алексеев.

Мотыречев Николай Алексеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мотыречев Николай Алексеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.