Седов Семен Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов Семен Андр.

Седов Семен Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Седов Семен Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, с. Выселок

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.