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Семьянкин Андр. Мат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семьянкин Андр. Мат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Чиберчинской, с. Моти

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