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Шестаков Федор Евсеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шестаков Федор Евсеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Джеватский уезд, Котляров.

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